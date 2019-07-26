Захват власти Порошенко обязали расследовать СБУ

Киевский суд обязал Службу безопасности Украины начать расследование о возможном захвате власти бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда.

Как отмечается, данное заявление было направлено в СБУ еще 11 июня. В нем были озвучены претензии относительно действий Порошенко при назначении судей Верховного суда.

Однако сотрудники спецслужб отказались открыть уголовное производство против экс-главы государства, в результате чего на них подали жалобу.

Уточняется, что суд рассмотрел поступившую жалобу и удовлетворил ее.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура Украины может упрятать Порошенко в тюрьму.