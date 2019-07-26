Лукашенко заявил, что не продаст отношения с Россией

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни в коем случае никогда ни за какие деньги не станет рвать отношения между Минском и Москвой, сообщает РИА «Новости».

Таким заявлением лидер Белорусии ответил на заявление главы МИДа Латвии Эдгара Ринкевича о том, что Ригу волнует углубление интеграции Минска и Москвы.

«Это наша Россия, это наши люди, которые нас уважают», — добавил Лукашенко.

Также он сакцентировал внимание на том, что Белорусия — суверенное государство.

Ранее Лукашенко назвал Украину «общей бедой».