Лукашенко заявил, что не продаст отношения с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни в коем случае никогда ни за какие деньги не станет рвать отношения между Минском и Москвой, сообщает РИА «Новости».
Таким заявлением лидер Белорусии ответил на заявление главы МИДа Латвии Эдгара Ринкевича о том, что Ригу волнует углубление интеграции Минска и Москвы.
«Это наша Россия, это наши люди, которые нас уважают», — добавил Лукашенко.
Также он сакцентировал внимание на том, что Белорусия — суверенное государство.