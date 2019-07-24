Денисова уточнила заявление о возвращении украинских моряков

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Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы, где рассматривается... Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы, где рассматривается...
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы, где рассматривается...
Максим Блинов/РИА «Новости»

Уполномоченный Верховной рады по правам челoвека Людмила Денисова уточнила свои слова насчет решения о возвращении на Украину арестoванных в РФ украинских моряков на своей странице в фейсбуке.

Денисова сообщила, что 18 июля ею было подписано ходатайство к руководителю Следственного управления ФСБ РФ Михаилу Шишову о личном поручительстве в качестве меры пресечения для военнопленных моряков, находящихся в СИЗО «Лефортово». Документы передали, они находятся на рассмотрении.

Ранее Денисова сообщала, что решение уже принято Международным трибуналом по морскому праву.