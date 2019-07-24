Денисова уточнила заявление о возвращении украинских моряков

Уполномоченный Верховной рады по правам челoвека Людмила Денисова уточнила свои слова насчет решения о возвращении на Украину арестoванных в РФ украинских моряков на своей странице в фейсбуке.

Денисова сообщила, что 18 июля ею было подписано ходатайство к руководителю Следственного управления ФСБ РФ Михаилу Шишову о личном поручительстве в качестве меры пресечения для военнопленных моряков, находящихся в СИЗО «Лефортово». Документы передали, они находятся на рассмотрении.

Ранее Денисова сообщала, что решение уже принято Международным трибуналом по морскому праву.