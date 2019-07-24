У офисе Зеленского рассказали о кандидатах в премьеры

В офисе президента Украины Владимира Зеленского обсуждают гораздо больше кандидатур премьер-министра, чем это известно, заявил советник президента Украины Олег Устиненко. Об этом сообщают украинские СМИ.

По его словам, пул экспертов или потенциальных кандидатов, с которыми обсуждает этот вопрос Зеленский шире того, что известен из СМИ.

Устиненко заявил, что существуют «несколько тысяч» украинских экспертов, которые подпадают под описание будущего премьера.

Сам он отказался обсуждать свое потенциальное назначение не должность премьер-министра.