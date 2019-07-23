Памфилова не собирается уходить в отставку

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что не планирует уходить с поста главы ЦИК. Об этом сообщаетРИА «Новости».

На встрече с кандидатами в депутаты Мосгордумы она извинилась за долгое отсутствие в связи со своей операцией.

«Я несу за все ответственность. Я никуда не ухожу и уходить не собираюсь», — заявила Памфилова.

Памфилова до этого долго была на больничном.

Замглавы ЦИК Николай Булаев призвал не выдумывать сплетни о состояния здоровья Памфиловой.