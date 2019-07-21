В Крыму обрадовались результатам выборов на Украине

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что предварительные результаты выборов в Верховную раду Украины говорят о поражении националистических сил, передает РИА «Новости».

«Первые данные exit poll по выборам в Верховную раду Украины, которые публикуют СМИ, показывают несколько основных трендов», — сказал он.

Аксенов добавил, что, предварительно, второе место занимает партия, которая выстраивает отношения с РФ и готова работать над урегулированием конфликта на Донбассе.

Ранее стало известно, сколько кресел в Верховной раде Украины займут кандидаты от партий по спискам.