Зеленский назвал приоритеты «Слуги народа» после выборов
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о приоритетах партии «Слуга народа» после ее победы на выборах. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, основной задачей для партии является прекращение конфликта на Донбассе, возвращение пленных и борьба с коррупцией. Он также отметил, что это главные приоритеты для каждого украинца.
Зеленский назвал результаты выборов большой ответственностью для него и всей его команды, и пообещал не подвести Украину.
Ранее сообщалось, что партия президента Украины, по данным экзит-полл, победила в выборах.