Зеленский назвал приоритеты «Слуги народа» после выборов

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о приоритетах партии «Слуга народа» после ее победы на выборах. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, основной задачей для партии является прекращение конфликта на Донбассе, возвращение пленных и борьба с коррупцией. Он также отметил, что это главные приоритеты для каждого украинца.

Зеленский назвал результаты выборов большой ответственностью для него и всей его команды, и пообещал не подвести Украину.

Ранее сообщалось, что партия президента Украины, по данным экзит-полл, победила в выборах.