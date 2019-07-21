Женщина притворилась мертвой во время выборов в Раду

На избирательном участке в Киеве женщина притворилась мертвой, потому что забыла паспорт для голосования. Об этом сообщает «112 Украина».

Как отмечается, подойдя ко столу регистрации, жительница громко закричала и стала падать на пол.

В настоящее время известно, что жизни женщины ничего не угрожает.

Проголосовала ли гражданка Украины пока не сообщается.

21 июля, начались внеочередные парламентские выборы.

Ранее сообщалось, что ЦИК назвал данные по явке на выборах в Раду.

«Газета.Ru» следит за голосованием на Украине в режиме онлайн.