Мужчину без штанов застали на избирательном участке на Украине

Мужчину без штанов в кабине для голосования сфотографировали в одном из избирательных участков на Украине. Снимок опубликован в инстаграме Kyivoperative.

На фотографии видны голые мужские ноги без штанов, выглядывающие из кабины для голосования. Действия мужчины в кабине прикрывает штора.

«Проголосовали уже?» — гласит подпись к фото.

В комментариях под снимком пользователи соцсети стали иронично шутить на тему выборов.

Ранее сообщалось, что первые нарушения зафиксированы на выборах в Раду.

«Газета.Ru» следит за голосованием на Украине в режиме онлайн.