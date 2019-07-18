Президент Грузии высказалась о решении Страсбурга по «Рустави-2»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала решение Европейского суда по правам человека (ЕПСЧ), который не выявил нарушений Европейской конвенции по правам человека в деле грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави-2». Об этом пишетТАСС.

По ее словам, постановление Страсбургского суда является беспрецедентным для Грузии.

«Этим решением суд признал непредвзятость грузинского суда в отношении этого дела и справедливость его решения», — отметила Зурабишвили.

Она также подчеркнул, что своим постановлением ЕПСЧ выразил доверие системе правосудия в Грузии.