Президент Грузии высказалась о решении Страсбурга по «Рустави-2»

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Кандидат на пост президента Грузии Саломе Зурабишвили во время интервью с журналистами на выборах... Кандидат на пост президента Грузии Саломе Зурабишвили во время интервью с журналистами на выборах...
Кандидат на пост президента Грузии Саломе Зурабишвили во время интервью с журналистами на выборах...
Александр Имедашвили/РИА «Новости»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала решение Европейского суда по правам человека (ЕПСЧ), который не выявил нарушений Европейской конвенции по правам человека в деле грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави-2». Об этом пишетТАСС.

По ее словам, постановление Страсбургского суда является беспрецедентным для Грузии.

«Этим решением суд признал непредвзятость грузинского суда в отношении этого дела и справедливость его решения», — отметила Зурабишвили.

Она также подчеркнул, что своим постановлением ЕПСЧ выразил доверие системе правосудия в Грузии.