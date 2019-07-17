Зеленский выдвинул условия для проведения «нормандского» саммита

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал новые условия для проведения шестого «нормандского» саммита. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Зеленского, «нормандский» формат не работал два года, поэтому перед встречей лидеров Украины, России, Германии и Франции необходимо провести сбор представителей стран.

Он напомнил, что первая встреча представителей стран состоялась 12 июля. Также Зеленский добавил, что впереди запланировала еще одна встреча и только после нее президенты четырех стран смогут встретиться все вместе и поговорить.

Ранее сообщалось, что на заявление об участии Путина в «нормандской четверке» ответили в Кремле.