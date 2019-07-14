Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина

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Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени... Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию. Об этом сообщает «Грузия Онлайн».

Он имеет в виду слова российского лидера о том, что «при развале Российской Империи в годы Первой Мировой войны Грузия предпринимала попытки поглощения Абхазии, образовалось Независимое грузинское государство и при помощи германских войск в 1918 году Грузия Абхазию оккупировала». Что касается Цхинвальского региона, по словам Владимира Владимировича, в 1919-1920 годах Грузия устроила геноцид в «Южной Осетии», передал слова Путина мэр Тбилиси.

По мнению Каладзе, Путин говорит не то, что было в действительности, поэтому он хочет объяснить будущему поколению, что якобы реально происходило в прошлом.

«Ясно, что он (Владимир Путин. — «Газета.Ru») проводит свою политику и называет те неверные факты, которые хочет», — добавил Каладзе.

Он подчеркнул, что власти Грузии должны не только отреагировать на слова Путина, но и предпринять действия.

Стоит отметить, что нет доказательств того, что президент России говорил неправду.

Ранее сообщалось, что мэр Тбилиси отреагировал на мат журналиста в адрес Путина.