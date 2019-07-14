Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина

Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию. Об этом сообщает «Грузия Онлайн».

Он имеет в виду слова российского лидера о том, что «при развале Российской Империи в годы Первой Мировой войны Грузия предпринимала попытки поглощения Абхазии, образовалось Независимое грузинское государство и при помощи германских войск в 1918 году Грузия Абхазию оккупировала». Что касается Цхинвальского региона, по словам Владимира Владимировича, в 1919-1920 годах Грузия устроила геноцид в «Южной Осетии», передал слова Путина мэр Тбилиси.

По мнению Каладзе, Путин говорит не то, что было в действительности, поэтому он хочет объяснить будущему поколению, что якобы реально происходило в прошлом.

«Ясно, что он (Владимир Путин. — «Газета.Ru») проводит свою политику и называет те неверные факты, которые хочет», — добавил Каладзе.

Он подчеркнул, что власти Грузии должны не только отреагировать на слова Путина, но и предпринять действия.

Стоит отметить, что нет доказательств того, что президент России говорил неправду.

Ранее сообщалось, что мэр Тбилиси отреагировал на мат журналиста в адрес Путина.