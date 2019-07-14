Порошенко превратился в Буратино

В интернете становится популярным ролик с предвыборного митинга бывшего президента Украины и действующего лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко, в котором его выступление спародировали. Видео опубликовано на канале в YouTube.

Героем ролика стал Порошенко. На видео показано, как бывший глава Украины обращается к публике с предложением скандировать его фамилию. Он просит митингующих выкрикивать «По-ро-шен-ко». А сам дирижирует присутствующими.

Отмечается, что пользователи Сети решили высмеять и спародировать Порошенко. В интернете появился ролик с озвучкой из популярного фильма «Приключения Буратино», где вместо своей фамилии экс-президент произносит «Бу-ра-ти-но».

Ранее сообщалось, что Порошенко выгнали с митинга в Закарпатье.