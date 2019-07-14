В Совфеде ответили на заявление Украины о последствиях блокады Крыма

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Член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков отреагировал на заявление украинского депутата о последствиях блокады Крыма Киевом. Об этом сообщает RT.

По его словам, можно поддерживать ту часть заявления, которая связана с тем, что блокада еще больше отдалила жителей Крымского полуострова от Украины. Но в действительности нынешнее отношение крымчан к украинской стороне формировалось на протяжении всех лет нахождения полуострова в составе страны.

«В составе независимой Украины в Крыму все разрушалось, Украина не относились к нему как к своей территории», — заявил Цеков.

Он добавил, что жители полуострова всегда читали Россию родиной и стремились к воссоединению с ней.

Ранее депутат украинской Рады Евгений Мураев рассказал об отрицательных последствиях, к которым привела блокада Донбасса и Крымского полуострова.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.