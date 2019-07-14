Зеленский искупался в Черном море с украинцами

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Президент Украины Владимир Зеленский искупался в Черном море вместе со своими сотрудниками и местными жителями. Видео размещено на официальной странице в фейсбуке.

Как отмечается, глава государства искупался во время визита в Одессу в начале рабочего дня. На видеозаписи видно, что жители города удивились происходящему. Президент пообщался с ними на русском языке и решил искупаться, несмотря на прохладную температуру воды.

Ранее сообщалось, что Зеленский посетил границу с Крымом. Он поговорил с гражданами, направляющимися в Крым. Это первый визит главы государства на границу с Крымом с 2014 года