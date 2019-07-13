Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом. Об этом сообщает «Униан».

Отмечается, что глава Украины посетил КПП «Чонгар».

Зеленский поговорил с гражданами, направляющимися в Крым.

Это первый визит главы государства на границу с Крымом с 2014 года.

Ранее в Крыму похвалили Зеленского за то, что он берет пример с президента РФ Владимира Путина.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.