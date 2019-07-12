В Кремле сделали заявление о санкциях США против госдолга России

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном введении санкций против госдолга России со стороны США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Песков заявил, что российские власти следят за развитием событий в данном вопросе, а также призвал «не забегать вперед» и не произносить «пустых слов».

Пресс-секретарь Путина напомнил, что перед принятием законопроект должен пройти процедуру подписания документа президентом США Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что конгресс США одобрил введение санкций против госдолга России. Особые поправки были приняты в ходе обсуждения проекта оборонного бюджета США на 2020 год, который также еще не вступил в силу.