После третьего приступа Меркель заверила в своей работоспособности

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Немецкий канцлер Ангела Меркель снова оказалась в центре внимания из-за того, что ее затрясло во время встречи с финским премьером Антти Ринне. Как пишет Das Bild, во время исполнения финского гимна у канцлера затряслись руки. Она сложила их на животе, но это не помогло. На протяжении звучания немецкого гимна ее руки и ноги продолжали бесконтрольно трястись.

Как замечает издание, в этот раз приступ дрожи был не таким сильным, как в предыдущие два раза. Впервые это произошло на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским. Тогда Меркель объяснила свое состояние обезвоживанием. Во второй раз ее затрясло на мероприятии во дворце Бельвю, что объяснили психологической причиной, потому что политик вспомнила первый инцидент. В этот раз приступ прекратился, когда канцлер начала двигаться. Но этот инцидент стал третьим подобным случаем за три недели, — пишет таблоид.

По словам пресс-секретаря правительства Ульрики Деммер, Меркель хорошо себя чувствует. На вопросы о причинах приступов и их количестве она не ответила. Сама 64-летняя канцлер высказалась по поводу инцидента на пресс-конференции и заверила, что чувствует себя хорошо. Она также сказала, что ей придется жить с этим какое-то время, но призвала о себе не беспокоиться. Канцлер полагает, что однажды это прекратится, и подчеркнула, что она «работоспособна».