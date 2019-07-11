Конгресс США захотел пригласить Зеленского в гости по дружбе

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Президент Украины Владимир Зеленский на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве Президент Украины Владимир Зеленский на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве
РИА «Новости»

Сопредседатели украинского кокуса конгресса США попросили спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси пригласить в гости украинского президента Владимира Зеленского, пишут украинские СМИ.

Как отмечается, Зеленского хотят пригласить на совместное заседание.

«Просим конгресс подать руку дружбы новоизбранному президенту путем такого приглашения», — заявили сопредседатели.

Приезд Зеленского мог бы помочь усилению взаимодействия по антикоррупционной политике, демократическим реформам, кибер- и военной безопасности и не только, уточняют СМИ.

Также подчеркивается, что приглашение Зеленского «послужит мощным символическим месседжем Кремлю».

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп официально пригласил Зеленского в гости.