«Ъ»: в МИД России допустили возобновление авиасообщения с Грузией

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Источник в российском МИДе заявил, что авиасообщение с грузинской стороной может быть восстановлено. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам источника, для этого необходимо предпринять ряд шагов.

«Если в Грузии ситуация нормализуется, русофобия прекратится, будут гарантии безопасности наших граждан, можно будет говорить об авиасообщении», — сказал источник.

Он добавил, что после этого можно будет вернуться к идее об отмене визы для граждан Грузии.

Ранее сообщалось, что грузинские депутаты едут в Россию.

C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП российский депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. 21 июня российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию, документ вступил в силу 8 июля.