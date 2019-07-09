Зеленский похож на Порошенко, считает Медведчук

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук аявил о том, что президент Владимир Зеленский в политике похож на своего предшественника Петра Порошенко, передает «Украина.ру»

При этом Медведчук хотел бы, чтобы Зеленский был похож на героя сериала «Слуга народа» Голобородько.

Он отметил, что в Зеленском кто-то продолжает видеть Голобородько, кто-то — олигарха Игоря Коломойского, а кто-то именно Порошенко.

«Касательно Порошенко — это просто неприемлемо. А ведь его риторика и действия говорят о том, что в своей политике он приближается именно к Порошенко», — заявил Медведчук.

Ранее администрация президента Украины инициировала служебное расследование из-за практически идентичного содержания речей президента Владимира Зеленского в Брюсселе и экс-президента Петра Порошенко на съезде его новой партии.