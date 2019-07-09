Эксперт объяснил, почему в Петербурге зарегистрировали лишь 4 кандидата в губернаторы

Небольшое число зарегистрированных кандидатов в губернаторы Петербурга, а именно четыре человека — это недоработка партий, отметил политолог Марат Баширов (Институт коммуникационного менеджмента), обратив внимание на то, что порядка 500 голосов муниципальных депутатов остались неиспользованными.

«Все-таки, они должны были постараться и пройти муниципальный фильтр, что было не так сложно – но какие-то неурегулированности внутри самих партий помешали выдвинуть кандидатов. Это нехорошо для партий, поскольку Санкт-Петербург – город-символ многих демократических процессов. Нужно было участвовать.

Тем более, порядка 500 голосов муниципальных депутатов остались неиспользованными – удивительная история! В Питере порядка 1500 мундепов и проходить там муниципальный фильтр очень легко.

Лидер гонки очевидный – Беглов, думаю, он и будет избран в конечном итоге. Остальные три кандидата вряд ли смогут оказать серьезное сопротивление.

С точки зрения городского управления режиссер и «старый демократ» проигрывают Беглову, у которого есть опыт и госуправления, и строительства, и развития районов Санкт-Петербурга.

Предвыборная кампания будет скоротечной – осталось полтора месяца. Оппонировать тому, что предлагает Беглов – увеличение бюджета, решение коммунальных проблем – трудно. Думаю, он выиграет в первом туре.

Интересно было бы послушать [Владимира] Бортко, особенно в частности культурной программы – Беглов мог взять бы что-то на вооружение», — отметил Баширов.