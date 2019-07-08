Обругавшего Путина журналиста из Грузии отстранили от эфира

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Грузинского журналиста телеканала «Рустави 2» Георгия Габуния, который в эфире своей авторской программы нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина, отстранили от эфира. Об этом сообщает сам телеканал.

Отмечается, что приостановление полномочий ведущего будет действовать в течение двух месяцев.

Как говорится в сообщении телеканала, орган самоуправления «Рустави 2» после изучения произнесенного в начале программы текста ведущего принял решение об отстранении Габуния.

Ранее Госдума России выступила с требованием экстрадировать журналиста в Россию для избрания ему уголовной меры пресечения.