1984: что в Госдуме думают об Украине

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Депутат Государственной Думы Руслан Бальбек прокомментировал предложение спикера Верховной Рады Андрея Парубия по применению уголовного наказания за непризнание Крыма украинским. Об этом сообщает «Украина.ру».

Депутат также назвал Украину ремейком романа британского писателя Джорджа Оруэлла «1984», поскольку в стране действует «мощнейшая государственная цензура».

Он добавил, что на Украине население запугивают, а также практикуют «расправу над неугодными».

Бальбек высказался и в адрес самого Парубия, сказав, что он предвзятый.

Украинское правосудие депутат назвал коррумпированным.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на отмену телемоста между Украиной и Россией: «Оруэлл нервно курит».