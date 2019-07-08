Захарова нашла связь между Саакашвили и оскорблением Путина на «Рустави 2»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инцидент с оскорблениями президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» связан с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, передает РИА «Новости».

По ее словам, мат в эфире связан с предвыборной кампанией Саакашвили.

«Сейчас стартовала фаза «последний бой». Всеми путями он будет прорываться к власти. Жестко, цинично, любой ценой. Даже ценой тотального раскола общества», — заявила Захарова.

Ранее в Кремли сочли «большим позором» брань в адрес Путина на грузинском ТВ.