Зеленский сделал заявление про телемост с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на встрече с канцлером ФРГ Ангелой... Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на встрече с канцлером ФРГ Ангелой...
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на встрече с канцлером ФРГ Ангелой...
Markus Schreiber/AP

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление про идею проведения телемоста с Россией, передает RT.

Он назвал телемост «опасным пиар-ходом».

По словам Зеленского, цель моста — разделить украинцев.