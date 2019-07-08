Мэр Тбилиси отреагировал на мат журналиста в адрес Путина

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Мэр Тбилиси Каха Каладзе отреагировал на нецензурную ругать грузинского ведущего в адрес президента России Владимира Путина в эфире передачи. Он назвал случившееся «враждебностью к собственной стране». Об этом Каладзе написал на своей странице в фейсбуке.

«Мы уже один раз видели, до какого тяжелого положения довела враждебность этой политической силы страну», — отметил мэр.

Он добавил, что это нельзя допустить еще раз.

Каладзе также призвал не оставлять без ответа провокацию, замаскированную под патриотизм.

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