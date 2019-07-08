«Рустави-2» вернулся в эфир после брани в адрес Путина

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Вещание грузинского телеканала «Рустави-2» возобновилось после временной приостановки трансляции из-за ругани журналиста в адрес президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

Согласно имеющейся информации, канал исчез с телеэкранов в связи с проведением возле офиса «Рустави-2» акции протеста. Ее участники выступили за увольнение ведущего телеканала Георгия Габунии, который произнес нецензурные высказывания, касающиеся Путина.

Отмечается, что на данный момент безопасности журналистов канала ничего не угрожает. МВД Грузии выделило полицейских для ее обеспечения.

Ранее стало известно, что сотрудники «Рустави-2» стали увольняться после скандала, связанного с оскорблениями в адрес Путина.