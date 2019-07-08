Косачев оценил будущее России и Грузии

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Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев в фейсбуке прокомментировал ситуацию с бранью в адрес президента России Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2».

«Глубоко переживаю в связи с неожиданным и неадекватным выхлопом экстремизма в наших отношениях с Грузией», — написал Косачев.

По его словам, у России и Грузии есть будущее.

Он также добавил, что обе страны смогут пережить подобную ситуацию.

Ранее сообщалось, что «Рустави 2» остановил вещание после атаки на Путина в эфире.