Косачев оценил будущее России и Грузии
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев в фейсбуке прокомментировал ситуацию с бранью в адрес президента России Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2».
«Глубоко переживаю в связи с неожиданным и неадекватным выхлопом экстремизма в наших отношениях с Грузией», — написал Косачев.
По его словам, у России и Грузии есть будущее.
Он также добавил, что обе страны смогут пережить подобную ситуацию.
Ранее сообщалось, что «Рустави 2» остановил вещание после атаки на Путина в эфире.