Россия потребовала от ПАСЕ бороться с героизацией нацизма

Делегация России в Парламентской ассамблее ОБСЕ предложила создать должность спецпредставителя по вопросам борьбы с героизацией нацизма, передает ТАСС.

Идею поддержали 10 стран.

«Мы выдвинули инициативу — предложить Бюро ПА ОБСЕ создание отдельного института спецпредставителя ассамблеи, который бы занимался вопросами, связанными с тематикой борьбы с героизацией фашизма, нацизма», — сказал он.

Он добавил, что заседание Бюро состоится в декабре и до этого времени делегация будет заниматься подготовкой предложения.