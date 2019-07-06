У Зеленского заявили о превращении Украины в мировой хаб контрабанды

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук назвал страну мировым хабом контрабанды из-за поставок нелегальных сигарет в Европу, сообщают местные СМИ.

Он отметил, что Украину используют как «дикую землю».

«Будут ли нас после этого уважать наши европейские коллеги? Вопрос риторический», — отметил он.

Ранее президент Владимир Зеленский потребовал от руководителей четырех таможен написать заявления об увольнении.

Зеленский отметил, что 8 июля подпишет указ о борьбе с контрабандой.