Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что собирается встретиться с главой США Дональдом Трампа, чтобы обсудить план по уничтожению российского трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает «112 Украина».

По мнению Зеленского, Трамп является единственным человеком в мире, который решит этот вопрос в пользу украинской стороны.

«Это единственный человек [Трамп], который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины», — подчеркнул Зеленский.

Стоит отметить, что Зеленский собирается с рабочим визитом в США, где и планирует обсудить с Трампом «Северный поток-2».

Он отметил, что также обсудит этот вопрос с главой Польши Анджеем Дудой в сентябре.

Ранее во Франции напомнили о плюсах «Северного потока — 2».