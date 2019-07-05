Зеленский поехал на Донбасс и снял главу областной администрации

Президент Украины Владимир Зеленский с рабочей поездкой отправился на Донбасс, а также снял главу Донецкой областной государственной администрации, передает РИА «Новости».

Так, в ходе визита глава государства поучаствует в мероприятиях, приуроченных к пятой годовщине перехода под контроль Киева Славянска и Краматорска.

Кроме того, президент Украины представит нового председателя Донецкой областной государственной администрации, которым вместо Александра Куця, станет военный прокурор Ужгородского гарнизона Западного региона Павел Кириенко.

Ранее Зеленский отметил, что разведение вооруженных сил в Станице Луганской способно стать первым шагом к стабильному прекращению огня в Донбассе.