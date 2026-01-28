В Совфеде рассказали, как будут поддерживать многодетные семьи

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании заявила, что Совфед будет развивать принцип «чем больше детей, тем шире поддержка». Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, этот же принцип поддерживает президент России Владимир Путин. Для верхней палаты российского парламента укрепление поддержки семей с детьми является приоритетом, подчеркнула спикер.

«Большинство предложений, озвученных на заседании президентского совета, учтены в плане мероприятий по реализации Стратегии семейной и демографической политики до 2030 года, утвержденном правительством РФ. Главные из них касаются укрепления престижа многодетности, поддержки студенческих семей. В своей законодательной работе мы нацелены развивать ключевой принцип, <...>: чем больше детей в семье, тем шире меры поддержки», — рассказала Матвиенко.

28 января глава комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко сообщил, что в России предложили ввести так называемый совместный декрет, который позволит ближайшим родственникам помогать молодым мамам, не уходя при этом в неоплачиваемый отпуск.

На данный момент, как отметил Рыбальченко, чтобы помочь молодой маме, родственники должны брать отпуск за свой счет. Он считает, что совместный декрет необходим, поскольку в семье может быть несколько детей, за которыми требуется уход, пока мама находится в перинатальном центре. Кроме того, женщина может находиться в послеродовой депрессии, и в это время ей нужна поддержка близкого человека, отметил эксперт.

Ранее Путин отметил важность возвращения женщины на работу после рождения ребенка.