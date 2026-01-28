Замдиректора российской школы наказали за камеры в туалетах

В Новосибирске замдиректора наказали за установку камер в туалетах школы

Заместителя директора школы в Новосибирске привлекли к дисциплинарной ответственности за установку камер в туалетах. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области в Telegram-канале.

Как отмечает ведомство, после того, как информация о камерах появилась в СМИ, была проведена проверка. В ходе нее сотрудники прокуратуры обнаружили эти устройства в туалетах учебного заведения.

В прокуратуре региона заявили, что камеры в образовательном учреждении были оборудованы в санузлах без оформления надлежащих согласий детей и их законных представителей.

Там добавили, что обработка персональных данных граждан должна осуществляться с соблюдением ряда условий и требует особого внимания.

В результате проверки камеры в туалетах в новосибирской школе отключили, а скоро их демонтируют. Прокурор района внес директору школы представление, по результатам рассмотрения которого заместитель директора по административно-хозяйственной части был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Ранее в Краснодарском крае в туалете установили камеры, объяснив это курением в помещении.