Подавший сигнал бедствия Boeing 757 совершил незапланированную посадку в Ханое

Azur Air: рейс Нячанг — Иркутск успешно приземлился в Ханое
Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Самолет Boeing 757, следовавший по маршруту Нячанг — Иркутск, успешно приземлился в Ханое. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Azur Air, выполнявшей рейс.

Отмечается, что незапланированная посадка прошла благополучно. На борту воздушного судна находятся 238 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не пострадал.

28 января Telegram-канал Mash сообщил, что Boeing 757 подал сигнал бедствия на высоте семь тысяч метров и начал готовиться к экстренной посадке. Было принято решение вернуть авиалайнер в аэропорт Ханоя.

Журналисты обратили внимание, что это уже второй инцидент с самолетом за неделю. На днях он совершил экстренную посадку в Китае из-за отказа двигателя. По данным SHOT, перед посадкой экипаж некоторое время выполнял круги над аэропортом, вырабатывая топливо. Лайнер изменил маршрут на середине пути, спустя четыре часа после вылета.

До этого самолет, совершавший полет из Новосибирска в Якутск, экстренно сел в Красноярске. По предварительным данным, это произошло из-за обледенения клапана системы наддува воздушного судна, что было вызвано воздействием низких температур.

Ранее самолет Turkish Airlines экстренно сел из‑за «угрозы взрыва» в названии Wi‑Fi.
 
