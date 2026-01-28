В России, в отличие от Украины, где «главари киевского режима узурпировали власть», выборы проходят в установленные Конституцией сроки. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.

«В отличие от киевского режима, чьи главари отменили выборы и фактически узурпировали власть, в России выборы проводятся в установленные Конституцией сроки», — сказала Матвиенко на открытии весенней сессии Совфеда.

Она призвала пресекать все возможные провокации и попытки вмешательства в избирательный процесс, говоря о выборах в нижнюю палату парламента в сентябре.

В начале декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы в стране в течение 60–90 дней, но при условии, если США и Европа помогут ему обеспечить безопасность в условиях военного времени.

Позже украинский лидер сообщил, что законодательные инициативы для проведения президентских выборов на Украине и референдума во время конфликта уже наработаны. По мнению Зеленского, проведение референдума должно быть включено в мирный план.

Ранее Путин допустил проведение выборов на Украине при одном условии.