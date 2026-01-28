В Подмосковье произошел пожар в пластиково-литейном цеху

Пожар произошел на территории агрокомплекса в деревне Духанино в Московской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева.

Она уточнила, что огонь охватил пластиково-литейный цех. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

«Установлено сильное задымление внутри складского одноэтажного блочного помещения Т-образной формы, высотой пять метров и площадью более 3,7 тыс. квадратных метров», — говорится в заявлении.

По предварительной информации, пожар начался от печного отопления, которое рабочие использовали для обогрева. Возгоранию присвоили второй ранг сложности, к текущему моменту никаких сведений о пострадавших не поступало.

Витушева предупредила, что в районе места происшествия может распространиться едкий дым и резкий химический запах. На этом фоне она призвала людей, проживающих или находящихся неподалеку, по возможности не выходить на улицу и плотно закрыть окна и двери в помещениях. Если запах все равно проникает в комнаты, стоит использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

