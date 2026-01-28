«Выбрала семью»: продюсер заявил об уходе Елены Ваенги со сцены

Певица Елена Ваенга ушла со сцены, выбрав личную жизнь и семью вместо карьеры. Хотя она и не делала официального объявления о своем решении, но предпочла пойти по пути счастливой жены и матери, отказавшись от звездной карьеры, заявил музыкальный продюсер Сергей Дворцов Общественной Службе Новостей.

«Елена Ваенга, честно говоря, отдельный вид искусства! Да, она не объявляла о завершении карьеры или ухода со сцены, но приняла решение посвятить себя личной жизни», — сообщил продюсер.

По его словам, на публике певица перестала появляться, стараясь чаще оставаться в кругу семьи. Ее решение совпало с изменениями в карьере, так как слава исполнительницы стала угасать на фоне отсутствия новых хитов, участия в крупных проектах. Дворцов подчеркнул, что работать над этим готов не каждый артист, причем многое зависит также от активности агента, направляющего певицу на тот или иной путь. Он формирует репутацию звезды, в том числе за счет определенных вбросов в медиа, пояснил эксперт.

По мнению Дворцова, время показало, что Елена Ваенга не прошла испытание временем, и вряд ли сможет вернуться на сцену после столь длительного перерыва в карьере.

Отметим, что в начале 2026 года Елена Ваенга наряду с Димой Биланом и Филиппом Киркоровым стала самой востребованной артисткой у российских зрителей. Отмечалось, что на ее сольник 31 января в Кремлевском дворце еще в ноябре 2025 года разобрали почти все билеты.

Ранее Пригожин раскрыл причины , по которым фанатки отказались от Стаса Михайлова.