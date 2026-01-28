Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Культура

«Выбрала семью»: продюсер заявил об уходе Елены Ваенги со сцены

Продюсер Дворцов: Елена Ваенга без официального объявления ушла со сцены
Anatoly Lomohovn/Global Look Press

Певица Елена Ваенга ушла со сцены, выбрав личную жизнь и семью вместо карьеры. Хотя она и не делала официального объявления о своем решении, но предпочла пойти по пути счастливой жены и матери, отказавшись от звездной карьеры, заявил музыкальный продюсер Сергей Дворцов Общественной Службе Новостей.

«Елена Ваенга, честно говоря, отдельный вид искусства! Да, она не объявляла о завершении карьеры или ухода со сцены, но приняла решение посвятить себя личной жизни», — сообщил продюсер.

По его словам, на публике певица перестала появляться, стараясь чаще оставаться в кругу семьи. Ее решение совпало с изменениями в карьере, так как слава исполнительницы стала угасать на фоне отсутствия новых хитов, участия в крупных проектах. Дворцов подчеркнул, что работать над этим готов не каждый артист, причем многое зависит также от активности агента, направляющего певицу на тот или иной путь. Он формирует репутацию звезды, в том числе за счет определенных вбросов в медиа, пояснил эксперт.

По мнению Дворцова, время показало, что Елена Ваенга не прошла испытание временем, и вряд ли сможет вернуться на сцену после столь длительного перерыва в карьере.

Отметим, что в начале 2026 года Елена Ваенга наряду с Димой Биланом и Филиппом Киркоровым стала самой востребованной артисткой у российских зрителей. Отмечалось, что на ее сольник 31 января в Кремлевском дворце еще в ноябре 2025 года разобрали почти все билеты.

Ранее Пригожин раскрыл причины , по которым фанатки отказались от Стаса Михайлова.
 
Теперь вы знаете
Блокировка Telegram: пугалка или будущее? Как в РФ ограничивают мессенджер и могут ли запретить совсем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!