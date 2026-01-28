Размер шрифта
Бывший музыкант «Любэ» принял решение об уходе на СВО

Бывший гитарист «Любэ» и сенатор от Нижегородской области Вайнберг уходит на СВО
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Бывший гитарист группы «Любэ» и сенатор от Нижегородской области Александр Вайнберг уходит на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщили в Telegram-канале NewsNN со ссылкой на спикера нижегородского Заксобрания Евгений Люлин.

28 января Совет Федерации России на пленарном заседании в среду рассмотрел вопрос о досрочном прекращении полномочий Вайнберга. Его отставка была принята.

Отмечается, что сенатор с самого начала СВО активно помогал фронту, участвуя в сборе гуманитарной помощи и неоднократно выезжая в зону боевых действий.

«В этом году в связи с истечением срока его полномочий в Совете Федерации он решил не дожидаться определенной даты и уже сейчас сосредоточить свои усилия на оказании помощи бойцам СВО», — заявил Люлин, назвав это поступком настоящего мужчины.

Вайнберг стал депутатом и вице-спикером в марте 2011 года. До этого он занимался юриспруденцией, а в «Любэ» играл на протяжении нескольких лет с 1989 года.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал добиваться поставленных целей на Украине.
 
