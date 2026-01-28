Размер шрифта
В США заявили, что Джеймсу Бонду вряд ли подошел бы российский ППК-20

TNI: Джеймсу Бонду вряд ли подошел бы российский пистолет-пулемет ППК-20
Обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Питер Сучиу заявил, что персонажу романов британского писателя Яна Флеминга и фильмов по их мотивам Джеймсу Бонду едва ли подошел бы российский пистолет-пулемет ППК-20.

По словам Сучиу, Бонд не пользовался бы ППК-20 из-за его габаритов. Пистолет-пулемет собран на основе пистолета-пулемета «Витязь-СН».

«Это оружие вряд ли бы носил Джеймс Бонд; на самом деле, оно не имеет ничего общего с пистолетом Walther PPK, который прославил обаятельный британский секретный агент», — поделился журналист.

Он добавил, что ППК-20 является оружием настоящего бойца спецподразделения, а не шпиона в смокинге.

23 октября издание Daily Mail писало, что плавки Джеймса Бонда продали на аукционе. Речь идет о синих плавках, в которых Дэниел Крейг появился в роли Бонда в фильме «007: Координаты «Скайфолл». Элемент одежды продали в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, за £2157 (около 235,5 тысяч рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»). Отмечается, что торги начались со £150 (16 380 тысяч рублей).

Ранее стало известно, что новая песня Ланы Дель Рей может появиться в игре про Джеймса Бонда.
 
