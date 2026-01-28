Ребенок не выжил во время пожара в Красноярском крае

В Красноярском крае ребенок не выжил во время пожара в частном доме

В Красноярском крае 12-летний мальчик не выжил во время пожара в частном доме. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел на улице Пугачева в городе Минусинске в одноэтажном брусовом доме. Предварительно, мать ребенка вышла из дома на несколько минут, чтобы набрать угля, и пока ее не было там начался пожар. Вернувшись, она пыталась войти внутрь, чтобы спасти сына, но ей не удалось его найти. Женщину вытащил сосед — он пострадал во время ее спасения.

В результате огонь распространился на площади в 60 квадратных метров. В тушении возгорания участвовали 15 человек и 4 единицы спецтехники. Мальчик не выжил. Причину возгорания установит специалист МЧС.

