В Туве произошло землетрясение

В Республике Тыва произошло землетрясение магнитудой 3,1. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике.

Уточняется, что сейсмическое событие было зарегистрировано в 07:30 мск. Эпицентр землетрясения находился на территории Кызылского района в 31 км северо-восточнее от села Черби.

«Колебания земной поверхности не ощущались, звонков от населения не поступало, объекты жизнеобеспечения населения функционируют в штатном режиме», — уточнили в МЧС.

Накануне сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5.0, которое произошло во вторник, 27 января, в Тихом океане вблизи Северных Курил. По словам эксперта, эпицентр землетрясения находился в 239 км восточнее Северо-Курильска на острове Парамушир. Данных об ощутимости специалисты не поступало, тревогу цунами также не объявляли.

До этого специалисты Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) предупредили жителей Камчатки о 10-балльном землетрясении.

Ранее в Калифорнии за сутки произошло более 15 землетрясений.