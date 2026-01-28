Звезда «Одна за всех» поборола серьезное онкологическое заболевание

Актриса Анна Ардова ушла в устойчивую ремиссию после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Ардова находится в III клинической группе пациентов. В этот список входят люди, которые прошли через радикальное лечение рака. В 2017 году артистке пришлось удалить правую почку из-за онкологического заболевания. Сейчас состояние актрисы стабильное.

Ардова известна по главной роли в ситкоме «Одна за всех». Артистка рассказывала, что сама ушла из проекта, несмотря на отличные рейтинги. Звезда объясняла, что из-за графика ситкома покинула проект. У артистки случился нервный срыв из-за перегруженности. 15 дней актриса работала, а затем столько же отдыхала.

Несмотря на трудности в проекте, Ардова заявила, что гордится сериалом «Одна за всех». Актриса назвала юмор тяжелым трудом.

В 2024-м Ардова впервые стала бабушкой. У нее родилась внучка Александра. Артистка скрывала это год из-за дочери, которая не разрешала матери появление на свет малышки.

