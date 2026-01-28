В Европе упрекнули генсека НАТО за «подлизывание» к Трампу

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интересах альянса вынужден «подлизываться» к президенту США Дональду Трампу. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленного дипломата в организации.

Ряд европейских дипломатов считают, что публичное угождение Трампу может подорвать авторитет НАТО, отметил автор статьи.

До этого Politico писало, что роль Рютте свелась к сохранению целостности альянса, его цель — не дать Трампу разрушить военный блок.

В январе британская газета Financial Times назвала Рютте «главным советником» Трампа в Европе. Собеседники издания рассказали, что благодаря советам генсека американский лидер смягчил риторику по поводу Гренландии и финансовых пошлин для Европы.

На встрече с Рютте 22 января Трамп сформировал с ним основу будущего соглашения по Гренландии и Арктике. Газета The Times писала, что среди пунктов соглашения есть на запрет на финансовые вклады России и Китая, создание командного центра НАТО в Гренландии, доступ США к полезным ископаемым и некое соглашение об «исключительном» режиме для США.

Ранее Трампа обвинили в нарушении устава НАТО.