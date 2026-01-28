Стал известен итоговый список россиян, которые выступят на Олимпиаде

Центр спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) опубликовал список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

В этом списке числятся: Аделия Петросян, Петр Гуменник (фигурное катание), Алена Крылова, Иван Посашков (шорт-трек), Дарья Непряева, Савелий Коростелев (лыжные гонки), Ксения Коржова, Анастасия Семенова (конькобежный спорт), Никита Филиппов (ски-альпинизм), Дарья Олесик, Павел Репилов (санный спорт), Семен Ефимов, Юлия Плешкова (горнолыжный спорт).

Ближайшая Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали девять спортсменов.

