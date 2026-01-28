Назван скрытый фактор риска развития деменции

Потребление нитратов из овощей связано со снижением риска деменции, тогда как из питьевой воды и переработанного мяса — с его повышением. Такие выводы сделали ученые из Университета Эдит Коуэн (Австралия). Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia (A&D).

В исследовании участвовали более 54 тысяч взрослых людей, за состоянием здоровья которых ученые наблюдали почти 30 лет. Отслеживался рацион добровольцев, в частности потребление нитратов и нитритов — солей азотной кислоты. В небольших количествах эти вещества не опасны для организма человека, так как не относятся к ядовитым веществам.

Опасность заключается в избыточном воздействии. Нитриты и нитраты, взаимодействуя с гемоглобином, образуют метгемоглобин, не способный переносить кислород. В результате уменьшается кислородная емкость крови и развивается гипоксия (кислородное голодание). Накопление нитратов и нитритов в кишечнике также способствует образованию канцерогенных соединений.

Исследование показало, что люди, получавшие нитраты преимущественно из овощей, реже сталкивались с развитием деменции. Напротив, более высокий риск когнитивных нарушений наблюдался у тех, у кого основным источником нитратов была питьевая вода, а также мясные и другие продукты животного происхождения. Особенно выраженной оказалась связь с водой: повышенный риск фиксировался даже при концентрациях нитратов ниже действующих санитарных норм.

Авторы объясняют: овощи содержат антиоксиданты и витамины, которые помогают превращать нитраты в оксид азота — соединение, поддерживающее здоровье сосудов и кровоснабжение мозга. В воде таких защитных компонентов нет, а в переработанном мясе присутствуют вещества, способные усиливать образование потенциально вредных соединений.

Ранее была выявлена неожиданная опасность лишнего веса для мозга.