В Саратове местные жители массово жалуются на резкий «химозный» запах

В Саратове Роспотребнадзор проводит проверку из-за жалоб на запах в воздухе
Жители Саратова жалуются на резкий «химозный» запах в воздухе. Особенно это касается микрорайона Улеши, пишет Telegram-канал «Новости Саратова и Области».

Как уточняется, жители заметили странный запах еще в середине января.

По данным минприроды области, на которые ссылается канал, замеры Гидрометцентра 17–19 января 2026 года никаких превышений не показали. Однако поток жалоб не прекращается, поэтому чиновники заказали повторные проверки у метеорологов и Роспотребнадзора. Сотрудники уже выехали на проверку.

«В связи с обращениями граждан, поступившими в адрес Управления Роспотребнадзора по Саратовской области относительно наличия неприятного запаха в атмосферном воздухе города Саратова, Управлением дано предписание ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» о проведении отбора проб атмосферного воздуха для проведения лабораторных исследований на содержание загрязняющих веществ», — цитирует ведомство местный портал «Репортер.64».

В прошлом году жители Рязани опубликовали петицию на портале «Российская общественная инициатива» с требованиями к властям обратить внимание на эту проблему. Горожане на протяжении многих лет мучаются от зловонных запахов на улицах, особенно по ночам и в выходные. Местные общественники провели ряд замеров и выяснили, что временами предельная концентрация вредных веществ в воздухе завышена в несколько раз, что грозит горожанам серьезными проблемами со здоровьем.

Ранее воздух во Владивостоке признали опасным для дыхания.
 
