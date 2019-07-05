Путин рассказал в Совбезе о поздках в Японию и Италию

Президент РФ Владимир Путин провел с постоянными членами Совета безопасности России совещание по поводу своих международных контактов, которые прошли во время визитов в Японию и Италию, информирует РИА «Новости»со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, президент рассказал представителям Совбеза о содержании своих встреч в Италии и переговорах, состоявшихся во время саммита G-20 в Осаке.

Кроме того, на совещании обсудили текущие вопросы внутрироссийской повестки.

Ранее Путин подвел итоги саммита G-20 в Осаке.