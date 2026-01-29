Размер шрифта
Спикер грузинского парламента заявил, что Грузия не поменяла политику в отношении РФ

Папуашвили: Грузия не введет санкции против РФ и не отправит военных на Украину
РИА Новости

Грузия не изменила своей политики в отношении России. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

«Мы как говорили четыре года назад, что не введем двусторонних санкций, так и сейчас говорим. Как говорили, что не пошлем военных туда воевать, так и сейчас государство не собирается посылать на Украину военных», — сказал он, комментируя назначение Украиной посла в Грузии.

Папуашвили также выразил надежду, что этот шаг ознаменовал переосмысление Киевом враждебной риторики в отношении Тбилиси.

Киев не имел посла в Грузии с 2022 года. Предыдущего посла Игоря Долгова отозвали из-за разногласий с Тбилиси по поводу санкций против России и отправки добровольцев. Все это время интересы Украины представляли временные поверенные в делах (последним эту должность занимал Роман Яковенко).

26 января президент Украины Владимир Зеленский назначил на эту должность Михаила Бродовича, который ранее возглавлял украинскую миссию в Словении.

Ранее в Грузии отреагировали на решение Киева вернуть посла в Тбилиси.
 
